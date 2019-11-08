Özür dilemek bile yetmez... Almanya çizgiyi aştı!
Barış Pınarı Harekatı ile büyük darbe vurulan YPG/PKK terör örgütüne Avrupa’daki bazı ülkelerde destek eylemleri düzenlenirken, Almanya’da YPG’ye destek için kilisede ayin düzenlendi.
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Barış Pınarı Harekatı ile büyük darbe vurulan YPG/PKK terör örgütüne Avrupa’daki bazı ülkelerde destek eylemleri düzenlenirken, Almanya’da YPG’ye destek için kilisede ayin düzenlendi.