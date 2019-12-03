Otomobil kaldırıma çıktı, 4 kişi ezilmekten son anda kurtuldu
Antalya Manavgat'ta başka bir otomobilin çarpması sonucu kontrolden çıkan otomobil bir iş yerinin önündeki masa ve sandalyelere çarparak durabildi. 4 kişi ezilmekten son anda kurtuldu
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Antalya Manavgat'ta başka bir otomobilin çarpması sonucu kontrolden çıkan otomobil bir iş yerinin önündeki masa ve sandalyelere çarparak durabildi. 4 kişi ezilmekten son anda kurtuldu