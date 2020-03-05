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Osmaniye'de öğrencilerden yurt ışıklarıyla Mehmetçik'e destek

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Kadirli Meslek Yüksek Okulu öğrencileri, kaldıkları Kredi Yurtlar Kurumu yurdunda oda ışıklarıyla TSK yazdı. Kadirli Meslek Yüksek Okulu öğrencileri, İdlib’de şehit olan askerler anısına ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin yürüttüğü Bahar Kalkanı Harekatı’na destek amacıyla, kaldıkları yurdun oda ışıklarıyla TSK yazdı. ODALARININ IŞIKLARIYLA "TSK" YAZDILAR Kaldıkları yurdun oda ışıklarını açıp kapatarak TSK yazan öğrenciler o anları ise videoya çekerek sosyal medyaya yükledi. Öğrencilerin yaptığı bu davranış ise büyük beğeni topladı.

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