Ölümle burun buruna geldi! Çocuk seyir halindeki okul servisinden düştü
Ajanslardan alınan bilgilere göre, Çin'de bir çocuk, seyir halindeki okul servisinden yola düştü. O anlar, başka bir aracın yol kamerası tarafından kaydedildi.
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Ajanslardan alınan bilgilere göre, Çin'de bir çocuk, seyir halindeki okul servisinden yola düştü. O anlar, başka bir aracın yol kamerası tarafından kaydedildi.