Okulu karıştıran darp iddiası! O anlar kameralara böyle yansıdı

Antalya'da, işitme engelli ve otizmli oğlu B.E.'nin (23) eğitim gördüğü okulda öğretmeni tarafından darp edildiğini iddia eden Bahar E., okul yönetiminden şikayetçi oldu. Öğretmen Mehmet E. ise öğrencinin kendisine saldırdığını, olayın da güvenlik kameralarına yansıdığını söyledi.