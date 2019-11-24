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Öğretmeni Başkan Erdoğan'ı anlattı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul İmam Hatip Lisesinden öğretmeni Mehmet Yahya Kutluoğlu, İstanbul İmam Hatip Lisesinde öğrencisi olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı anlattı.

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