'Niye böyle bir şey yaptınız?'
Yerel seçimler öncesi hükümetin gizlice IMF ile görüşme yapıldığı iftiralarını ortaya atan CHP, İYİ Parti’yi de yanına alıp, Ankara Hilton Otel'de IMF ile gizli bir görüşme gerçekleştirmiş. CHP’nin seçim öncesi yaptığı açıklamaları hatırlatan 24 TV Ekonomi Müdürü Sadi Özdemir, “CHP muhalefette iken bile IMF ile görüşüyor. Bu toplantı açıklamaya muhtaçtır” dedi.
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