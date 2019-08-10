Nijerya'da serbest bırakılan Türk gemiciler Abuja Büyükelçiliğine getirildi
Nijerya'da kurtarılan 10 Türk gemici, Nijerya güvenlik güçlerinin kontrolünde helikopterlerle başkent Abuja'ya ulaştırıldı ve Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliğine getirildi.
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Nijerya'da kurtarılan 10 Türk gemici, Nijerya güvenlik güçlerinin kontrolünde helikopterlerle başkent Abuja'ya ulaştırıldı ve Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliğine getirildi.