Niğde’nin Çiftlik İlçe Belediye Başkanı sokak köpekleri üşümesin diye dağları deldi

Niğde’nin Çiftlik İlçe Belediye Başkanı Serkan Güzel, hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü bölgede iş makinaları ile dağı oyup yuva yaptırdı. Çalışmaları yakından takip eden ve yuva sayısını 50’ye çıkaracaklarını söyleyen Çiftlik Belediye Başkanı Serkan Güzel, "Kızlarımla beraber akşamları özellikle karın çok yağdığı ve vatandaşların gelemeyeceği zamanlarda buraya gelip ekmek atıyordum. Gece geldiğimde ufak yavruların soğuktan titrediklerini gördüm ve aklıma bu tünelleri açmak gelmişti. Kışın bunu yapamadık belki yağıştan dolayı çöker diye, bu yaz gerçekleştirelim diye düşünürken bu zamana nasip oldu" dedi.