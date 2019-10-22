Miroğlu ile CHP’li Atıcı canlı yayında birbirine girdi
AK Parti Eski milletvekili Orhan Miroğlu, Ahmet Hakan'ın CNN Türk'te sunduğu Tarafsız Bölge programında, CHP'li Aytuğ Atıcı ile yaşadığı tartışmanın ardından canlı yayını terk etti.
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AK Parti Eski milletvekili Orhan Miroğlu, Ahmet Hakan'ın CNN Türk'te sunduğu Tarafsız Bölge programında, CHP'li Aytuğ Atıcı ile yaşadığı tartışmanın ardından canlı yayını terk etti.