Milli ürünlere silahlı drone Songar iie bir yenisi daha eleniyor! İşte özellikleri...

Milli ürünlere bir yenisi daha ekleniyor. Silahlı drone Songar, ilk milli otomatik atış stabilizasyonlu silahlı drone sistemi ilk siparişini aldı. Songar, askeri ve güvenlik amaçlı her türlü operasyonda, gündüz ve gece etkin olarak kullanılmak üzere geliştirildi ve otomatik makineli tüfekle donatıldı. Özel bir müdahale gerekmeden süratle değiştirilebilen mermi kutusuyla göreve devam edebilen Songar, pusu veya tehdit altında havadan yüksek sayıda mermi atımıyla beka artırıcı, gerektiğinde taarruzi olarak da etkin şekilde kullanılıyor.