Milli Savunma Bakanı Akar, 2019 yılını özetledi
Milli Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın 2019 yılı içerisinde bakanlık tarafından icra edilen faaliyetleri 3 dakika içerisinde özetlediği bir video yayımladı.
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Milli Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın 2019 yılı içerisinde bakanlık tarafından icra edilen faaliyetleri 3 dakika içerisinde özetlediği bir video yayımladı.