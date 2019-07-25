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Mesut Özil'e Londra'da saldırı girişimi

Arsenal'in Alman asılı Türk yıldızı Mesut Özil ve takım arkadaşı Sead Kolasinac Londra'da saldırıya uğradı. Daily Mail'de yer alan habere göre Arsenal'in yıldız oyuncusu Mesut Özil ve takım arkadaşı Kolasinac arabayla giderken yanlarına yaklaşan motosikletli kişiler arasında nedeni belli olmayan bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Ardından iki oyuncu ve saldırganlar arasında arbede yaşandı. Saldırganlar oyunculara bıçakla saldırmaya çalışırken, Kolasinac karşılık verdi. Mesut Özil'in de yakınlarda bulunan bir Türk restoranına girerek, yardım istediği belirtildi.

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