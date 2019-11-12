Mehmet Eymür, Perinçek’i suçladı: Hiram Abas’ı siz öldürttünüz
Eymür, MİT'te etkin görevler aldığı yılların ardından 26 Eylül 1990'da DEV-SOL'un üstlendiği saldırıda hayatını kaybeden Hiram Abas cinayetiyle ilgili Perinçek'e suçlamalar yöneltti
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Eymür, MİT'te etkin görevler aldığı yılların ardından 26 Eylül 1990'da DEV-SOL'un üstlendiği saldırıda hayatını kaybeden Hiram Abas cinayetiyle ilgili Perinçek'e suçlamalar yöneltti