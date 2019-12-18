Meclis'te tank palet soruları! AK Partili Akbaşoğlu'nda CHP'li Özkoç'a 'hodri meydan'

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, TBMM Genel Kurulu’nda tank palet fabrikasıyla ilgili eleştirilerde bulunan CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'e sert yanıt verdi. Akbaşoğlu, "Katar değil, Almanya, İngiltere, İsrail, Otokar alsaydı başka bir şey mi söyleyecektiniz? Siz tankların üretilmesine, teröristlerin yok edilmesine mi karşısınız?" sorusunu yöneltirken CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'a ise 'hodri meydan' diyerek televizyon kanalında tartışmaya çağırdı.