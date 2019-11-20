MasterChef Murat aylar sonra geri döndü!
MasterChef programından diskalifiye olan Murat Özdemir papağına işkence ettikten sonra uzun süre gündem olmuştu. Bir süredir ortalarda gözükmeyen Özdemir Instagram hesabıyla geri döndü.
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MasterChef programından diskalifiye olan Murat Özdemir papağına işkence ettikten sonra uzun süre gündem olmuştu. Bir süredir ortalarda gözükmeyen Özdemir Instagram hesabıyla geri döndü.