Masanın altından konsomatrisler çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında, çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. Ağırlıklı olarak eğlence merkezleri ve işletmelere yönelik operasyonda çoğu yabancı uyruklu kadın ve iş yeri sahibi ile bu kişilerden rüşvet aldıkları ileri sürülen polislerin de aralarında olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.