Malatya'da, Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Kemal Sunal'ın doğduğu ev de yıkıldı
Elazığ'ın Sivrice merkezli 6.8'lik depremin güçlü hissedildiği Malatya'da Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Kemal Sunal'ın doğduğu ev de yıkıldı
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Elazığ'ın Sivrice merkezli 6.8'lik depremin güçlü hissedildiği Malatya'da Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Kemal Sunal'ın doğduğu ev de yıkıldı