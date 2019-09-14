Mağdur İstanbullu zararının karşılanmamasından dolayı İBB'ye tepkili

İstanbul’da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Fatih’te ağacın bir kısmı İSPARK alanında park halinde bulunan aracın üzerine devrildi. Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı olayda araçta maddi hasar oluşurken devrilen ağaç itfaiye ekiplerince kaldırıldı. Araç sahibi Arif Özkan, “Saat 16.00 sıralarında park etmiştim. Aradılar, geldim. Şiddetli rüzgar nedeniyle devrilmiş ağaç. Tavanda hasar büyük, aracın değeri düşecek. Yetkililerle görüştük, "Bu doğal afet" dediler. Otoparkın önlemi olması lazım. Bu ağaç burada, tamam, ama buraya otopark yapanlar da onlar. Doğal afet olduğu için sigorta kapsamında olmayabilirmiş” diyerek İBB'ye tepki gösterdi.