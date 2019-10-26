Lüks villadan 200 bin TL çaldı

Üsküdar ve Beşiktaş’ta girdiği evlerden toplamda 300 bin TL’lik hırsızlık yapan şahıs yakalandı. Üsküdar’da lüks villada yaşanan 200 bin TL’lik ziynet eşyası hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı.