Lüks aracı hasar görmesine rağmen drinf atmaya devam etti
Sivas'ta, yasak ve tehlikeli olmasına rağmen lüks bir otomobilin sürücüsü karla kaplı yolda drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdü. Araç drift atarken kaldırıma çıkarak direğe çarptı.
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Sivas'ta, yasak ve tehlikeli olmasına rağmen lüks bir otomobilin sürücüsü karla kaplı yolda drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdü. Araç drift atarken kaldırıma çıkarak direğe çarptı.