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Lecce taraftarından Burak Yılmaz bestesi

Burak Yılmaz için ikinci kez Beşiktaş'ın kapısını çalan Lecce bu sefer işi bitirmek isterken, sarı kırmızılı taraftarların yıldız golcü için yaptıkları beste dikkat çekti. 1 dakika 20 saniyelik video büyük beğeni toplarken, Burak'ın Lecce'ye gidip gitmeme konusu ise şimdilik belirsizliğini koruyor. İşte o bestenin Türkçesi: "Meluso'm benim, Osmanlılı golcüyü almak için Türkiye'ye gider Ancak Beşiktaş pes etmiyor, onun (Burak) gitmesine izin vermiyor Ben Yılmaz ve La Mantia'yı hayal ediyorum Ama Burak, ama Burak, ama Burak Hangi kahrolası zaman geliyor bu Burak Yılmaz Her gün gazetelerde onun buraya geleceğini okuyorum Ancak o hala Beşiktaş'ta Ama Burak, ama Burak, Ama Burak Şimdi de Meluso'nun Zaza'ya göz diktiğini okuyorum Ama hayır, biz Burak Yılmaz'ı istiyoruz"

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