'Laf bitti tünel bitmedi' sözüyle fenomen olan şahıs ortaya çıktı: Teröristlerin tehdidi yüzünden soyadını değiştirdi

"Laf bitti tünel bitmedi" sözüyle fenomen olan ve Cumhurbaşkanının da mitinglerinde videosunu paylaştığı Taner Mete ortaya çıktı. Mete, o günden sonra hayatının değiştiğini ve PKK, FETÖ gibi terör örgütlerinden aldığı tehditler yüzünden soyadını bile değiştirdiğini belirtti. Mete, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın videosunu paylaşmasının kendisini gururlandırdığını ve tek isteğinin Cumhurbaşkanı ile bir fotoğraf çektirmek olduğunu söyledi.