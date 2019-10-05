Kuyumcu muhtar yalvardı

75 bin liraya yakın paramız gitti. 6 iş yerim var, 2 iş yerimi soydular, şimdi burayı soydular. Soyulmadan önce söyledim, 'Burada bekçi yok.' Var mı bekçi? Yok. Kim verecek benim 75 bin liralık altınımı? Hırsız yakalandı, iki ay yatacak, çıkacak. Yalvarıyorum başkaları mağdur olmasın, kanadım kırıldı. Buradan Adalet Bakanı'na sesleniyorum, bu hırsızlığa da ağır bir ceza getirilsin." dedi.