Kurtarma çalışmalarını anlatan itfaiye eri herkesi gözyaşına boğdu
Elazığ'da Azize Çelik'in annesinin cansız bedenine ulaşıldı. Yaşanan depremi ve sonrasındaki kurtarma çalışmalarını anlatan itfaiye eri tüm Türkiye'yi gözyaşına boğdu
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Elazığ'da Azize Çelik'in annesinin cansız bedenine ulaşıldı. Yaşanan depremi ve sonrasındaki kurtarma çalışmalarını anlatan itfaiye eri tüm Türkiye'yi gözyaşına boğdu