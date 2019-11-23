CHP'nin 'Külliye'ye çıkan CHP'li' kumpası çöktü

"Külliye'ye çıkan CHP'li" yalanını ortaya atarak CHP'yi dizayn etme oyununa çanak tutan CHP medyasının ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yalanı elinde patladı. Muharrem İnce’nin Başkan Erdoğan’la görüştüğü iddiasını ortaya atan Sözcü yazarı Rahmi Turan, kaynağının gazeteci Talat Atilla olduğunu açıkladı. Talat Atilla ise "Rahmi Turan'ın yazısını benimle irtibatlayanların hepsini mahkemeye vereceğim. Çok çirkin." dedi. CHP'li Muharrem İnce de, "Bunun benim üzerimden parti içi muhalefete yönelik bir operasyon olduğunu ve bunun Genel Merkezin mutfağında bir çete tarafından pişirildiğini biliyordum." diye konuştu. Muharrem İnce yarın basın toplantısı düzenleyeceğini bildirdi