Küçükçekmece’de 1 milyon liralık film gibi soygun!
İstanbul Küçükçekmece’de kuyumcunun yanındaki dükkanın duvarını matkapla delerek içeri giren soyguncular film sahnelerini aratmayan 1 milyon liralık soygun gerçekleştirdi.
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İstanbul Küçükçekmece’de kuyumcunun yanındaki dükkanın duvarını matkapla delerek içeri giren soyguncular film sahnelerini aratmayan 1 milyon liralık soygun gerçekleştirdi.