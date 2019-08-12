Küçük kız tacizcisi öldüresiye dövüldü
Adana’da küçük kız çocuğuna taciz iddia edilen bir kişi mahalleli tarafından öldüresiye dövülürken özel harekat polislerinin desteği ile şahıs mahalleden çıkartılıp gözaltına alındı.
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Adana’da küçük kız çocuğuna taciz iddia edilen bir kişi mahalleli tarafından öldüresiye dövülürken özel harekat polislerinin desteği ile şahıs mahalleden çıkartılıp gözaltına alındı.