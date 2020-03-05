Korona'da bilanço artıyor! Komşudan ürküten bir görüntü geldi
Korona salgından en çok etkilenen ülkelerden biri olan İran’dan korkutan bir video geldi. Görüntüde virüsün bulaştığı öne sürülen kişinin yere yığılıp öksürük krizine girdiği görülüyor.
Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
Korona salgından en çok etkilenen ülkelerden biri olan İran’dan korkutan bir video geldi. Görüntüde virüsün bulaştığı öne sürülen kişinin yere yığılıp öksürük krizine girdiği görülüyor.