Korona virüs dehşeti! Yoğun bakımdan herkesi uyardı

Koronavirüs salgının Avrupa'da en ağır şekilde görüldüğü İtalya'da, bir hasta yoğun bakım servisinden video paylaştı. Koronavirüsün sıradan bir grip olmadığına dikkat çeken hasta, insanları evden çıkmamaları konusunda uyardı. virüsün ciddiyetine dikkat çekerek, "Bu sıradan bir grip değil, nefes alamıyorum. Bilmediğimiz bir hastalık. Tanıdığım en cesur insanı, babamı öldürdü. Lütfen evde kalın, lütfen. Bu bir oyun değil. Korku filmi gibi duruyor, ama maalesef gerçek" ifadelerini kullandı.