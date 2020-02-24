Kızıyla tartışan öğrenciye müdür odasında yumrukladı

İstanbul'da bir lisede korkunç bir darp olayı yaşandı. Kızı ile tartışan erkek öğrenciyi okul müdürünün odasında yumruklayan baba kameraya yansıdı. Yumruklu saldırı sonucu burnundan yaralanan öğrencinin annesi Selda Turan okula çağrıldı. Oğlunun bir veli tarafından darp edildiğini öğrenen anne Selda Turan okuldaki güvenlik kamerası görüntülerini izlediğinde adeta şok yaşadı. Selda Turan avukatı aracılığıyla okul müdürünün odasındaki güvenlik kamerası görüntülerini alarak emniyete gitti ve oğlunu darp eden veliden şikayetçi oldu. Oğlunun birkaç ay evvel burun ameliyatı olduğunu da söyleyen Turan, "Ameliyatlı olan burnuna darbe alınca burnu yeniden kırıldı. İkinci bir ameliyat ise oldukça zor gözüküyor. Nasıl olacak bilemiyoruz" dedi.