Kız öğrenci, tartıştığı 5 kız tarafından dövüldü
İzmir'de, bir kız öğrenci yaşıtı kızlar tarafından tekme-tokat dövüldü. Fenalaşan genç kıza çevredekiler yardım ederken, olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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İzmir'de, bir kız öğrenci yaşıtı kızlar tarafından tekme-tokat dövüldü. Fenalaşan genç kıza çevredekiler yardım ederken, olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.