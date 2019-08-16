Kırkayak sokan adam hastanelik oldu! Saklandığı yeri görünce şok oldu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde elini kırkayak sokan yaşlı adam hastanede tedavi altına alındı. Kırkayağın elini soktuktan sonra gözden kaybolduğunu düşünen adam sabaha kadar kaldığı hastaneden taburcu edilecekken kırkayağın gömleğinin içinde olduğunu fark edince büyük bir panik yaşadı. Kızı tarafından yere düşürülen ve üstüne basılarak öldürülen kırkayak sonrası hemşire ve doktorlara müracaat eden hastada herhangi bir olumsuzluk olmadığı ve tüm tedavilerin yapıldığı söylenerek taburcu edildi. Kızının yardımıyla ikinci kez kırkayak sokmasından kurtulan adam 'Düşmanımla koyun koyuna yatmışım' dedi.