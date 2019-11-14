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Kıran-6'da PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Jandarma Genel Komutanlığı, Kıran-6 operasyonu kapsamında Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında terör örgütüne ait silah ve mühimmatlar ile çok sayıda örgütsel malzeme ele geçirildiğini duyurdu.

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