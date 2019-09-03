Kendisini 'Suriyeli' olarak tanıtan gencin provokasyonu ifşa oldu

Youtube'da 'halkın sesi' isimli kanaldan yapılan açık provokasyonda kendisini Suriyeli olarak tanıtan genç, 'Bize para geliyor, ev geliyor. Nargilemiz var. Daha çok maaş istiyoruz. Arapça tabela istiyoruz.' gibi cümlelerle demeç verirken, aynı kişi bir başka röportajda ise' Kendi ülkemizde ikinci vatandaş konumuna geldik. Ben üniversiteye her ay para verirken, yanımdaki Suriyeli, tam burslu olarak bedava okuyor.' diyerek vatandaşı açıkça provoke etmeye çalışıyor. Video sosyal medyada kısa sürede fark edilerek kullanıcılar tarafından yayılırken. Bahse konu olan video ise Youtube'da 'Suriyeli'den şok istekler' başlığıyla durmaya devam ediyor.