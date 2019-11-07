Kendini 'Acun'duran Şeyma Miami'de Acun'un paralarını nasıl eziyor?

Geçtiğimiz günlerde Acun'a attığı mesajla gündeme gelen Şeyma Subaşı Miami'de gününü gün ediyor. Miami'de tatil yapan Şeyma Subaşı yanında kızı Melisa olduğu için masraflarını Acun Ilıcalı'ya ödetti. Subaşı'nın Miami'de konakladığı otelin geceliği 4 bin TL. Tatildeki eğlenceli anlarını da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen Şeyma Subaşı, konakladığı otelin balkonunda bikinisiyle parmak ucunda yürüdüğü anları Instagram'dan paylaştı.