Kenan İmirzalıoğlu: Tek yumruk olmayı iyi biliriz
Kenan İmirzalıoğlu, Barış Pınarı Harekâtı'nın haklılığını dile getirdi. 'Dışarıdan tehdit geldiğinde tek yumruk olmayı çok iyi biliriz' diyen yakışıklı oyuncu, "Ordumuz barış için cephede" dedi.
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Kenan İmirzalıoğlu, Barış Pınarı Harekâtı'nın haklılığını dile getirdi. 'Dışarıdan tehdit geldiğinde tek yumruk olmayı çok iyi biliriz' diyen yakışıklı oyuncu, "Ordumuz barış için cephede" dedi.