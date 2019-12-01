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Katil avukatı Vahit Bıçak'tan Ceren Damar’ın ailesi hakkında skandal sözler

Çankaya Üniversitesi'nde Araştırma Görevlisi olan Ceren Damar Şenel'in katili Hasan İsmail Hikmet’in avukatı Vahit Bıçak rezalet sözlerine bir yenisini daha ekledi. Avukat Bıçak, Ceren Hoca'nın ailesini çocuklarının ölümü üzerinden siyasi rant elde etmekle suçladı. Kendisinin aile tarafından hedef gösterildiğini öne süren Bıçak, evladı kopya çektirmediği için hunharca katledilmiş aileye "Bunlar cinayet işlemeye müsait insanlar" şeklinde sözler sarfetti. Damar ailesini acıyı ranta çevirmekle suçlayan Bıçak, "Çocuğunu kaybetmiş bir ailenin ne gibi bir rantı olabilir" sözlerine karşılık, "Bir dahaki milletvekili seçimlerinde görülebilir" sözleriyle kan dondurdu.

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