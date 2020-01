Kars’ta aç tilkiler böyle avlandı

Kars’ta soğuk havayı fırsat bilen aç tilkiler avlanmaya başladı. Tilkilerin dikkat çeken avlanma tekniği kameralara an be an yansıdı. Araziye çıkan tilkiler, bir süre yem aradıktan sonra bir anda pür dikkat belirli bir noktaya kilitleniyor. Yer altından geçen farelerin sesine odaklanan tilkiler, hiç hareket etmeden 10-15 saniye avının hareketlerini takip ediyor ve zıplayarak kafasını kara gömüyor ve yemini yakalıyor.