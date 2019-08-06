Kaptı ama kaçamadı!
Adana'da eşi ve bebeğiyle yolda giden kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çalan motosikletli zanlı, yakalanıp tutuklanırken bu anlar saniye saniye güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
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Adana'da eşi ve bebeğiyle yolda giden kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çalan motosikletli zanlı, yakalanıp tutuklanırken bu anlar saniye saniye güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.