Kafe sahibi kadın, kendisine sığınan kadını canı pahasına böyle korudu

Yeşilköy’de bir kafeteryada kendisini öldürmek isteyen kişiden kaçarak kafenin mutfağına sığınan kadını, iş yeri sahibi kadın kurtardı. Yaşanan arbedede iş yeri sahibi kadın elinden yaralanırken, olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, geçtiğimiz Pazar günü saat 16.00 sıralarında Bakırköy Yeşilköy'de bir kafeteryada yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kafeteryada oturan ismi öğrenilmeyen bir kadının yanına elinde bıçak olan Hakan D. yanaştı. Henüz sebebi öğrenilemeyen sebeple tehditler savuran saldırgan Hakan D. kadını darp etmeye başladı. Kadın, saldırganın elinden kurtularak kaçmaya çalıştı.