Kadınlara dehşeti yaşatmıştı, o anların güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı

Edirne’de minibüsteki yolculara ve kaldırımda yürüyen kadınlara henüz belirlenemeyen ve kimyasal madde olduğu iddia edilen sıvı maddeyle saldırı anı güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. İddialara göre, okulu için Edirne’ye taşınan 19 yaşındaki A.Y.Ö., annesiyle birlikte kaldırımda yürürken henüz kimliği tespit edilemeyen bir erkek şahıs tarafından belirlenemeyen bir sıvıyla saldırıya uğradı. Saldırgan şahıs hızlıca olay yerinden uzaklaşırken, yüzünde yanıklar oluşan genç kız ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.