Kaçan klima hırsızını adeta uçarak yakaladı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde klima çalan hurdacı, vatandaşlar tarafından yakalanıp polise teslim edildi. Yakalanacağını anlayınca olay yerinden uzaklaşmaya çalışan şüpheliyi takip eden bir vatandaş, hırsızın arkasından yaklaşıp, adeta uçarak üzerine atladı. Neye uğradığını anlamayan şüpheliyi yakalayan vatandaş diğer vatandaşların yardımıyla şahsı polise teslim etti.
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