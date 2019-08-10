Kabe'nin Örtüsü 'Kisve-İ Şerif' değiştirildi
Mekke'de 200 işçinin emeğiyle yaklaşık 700 kilo saf ipek ile 120 kilo gümüş ve altın kullanılarak hazırlanan yeni Kabe örtüsü, hacı adaylarının Arafat'a akın ettiği sabah saatlerinde değiştirildi
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Mekke'de 200 işçinin emeğiyle yaklaşık 700 kilo saf ipek ile 120 kilo gümüş ve altın kullanılarak hazırlanan yeni Kabe örtüsü, hacı adaylarının Arafat'a akın ettiği sabah saatlerinde değiştirildi