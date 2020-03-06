Joe Biden'a seçim kampanyasında soğuk duş!

Eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden ABD'de Demokrat aday adayları arasında her geçen gün üstünlüğünü artırırken bugün seçim kampanyasında eski bir Amerikan askerinden beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Amerikan askeri Irak ve Afganistan'da öldürülen masum insanları hatırlatarak "Trump bile senden (Joe Biden) daha savaş karşıtı" dedi.