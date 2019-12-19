İzmir'de ayakkabısını bağlamak için duran gencin ayağının üzerinden otomobil geçti

İzmir'de annesi Elif Konuksever ile birlikte yolun karşısına geçen Akif Konuksever, ayakkabısını bağlamak için durduktan sonra sol ayağının üzerinden o sırada virajı alamayan otomobil geçti. Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldıktan sonra kırık olmadığı söylenerek taburcu edilen Akif, artan ağrılar üzerine gittiği hastanede yeniden muayene edildi. Sol ayak bileği ile topuğu arasındaki kemiğin kırık olduğu ortaya çıkan Akif'in ameliyat edilme ihtimali bulunuyor