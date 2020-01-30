İşte Çin'de koronavirüs korkusunu en net anlatan görüntü
Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan ve 170 kişinin ölümüne sebep olan koronavirüs endişesi devam ediyor. İşte Çin'de koronavirüs korkusunu en net anlatan görüntü...
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Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan ve 170 kişinin ölümüne sebep olan koronavirüs endişesi devam ediyor. İşte Çin'de koronavirüs korkusunu en net anlatan görüntü...