İşte 2 buçuk yaşındaki Busenur'un mucize gibi kurtarılma anı
Elazığ'da Jandarma Arama Kurtarma ekipleri depremin 23'üncü saatinde bir anneyi kucağında bebeğiyle kurtardı.İşte enkaz altındaki 2 buçuk yaşındaki Busenur'un mucize gibi kurtarılma anı
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Elazığ'da Jandarma Arama Kurtarma ekipleri depremin 23'üncü saatinde bir anneyi kucağında bebeğiyle kurtardı.İşte enkaz altındaki 2 buçuk yaşındaki Busenur'un mucize gibi kurtarılma anı