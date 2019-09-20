İstanbul'daki okulda dehşet anları! Saniye saniye böyle görüntülendi
Esenyurt’ta bulunan bir ortaokulda 5'inci sınıf öğrencisi, 3'üncü kattaki sınıfın penceresinden aşağıya düştü. Öğrencinin ağır yaralandığı olay, güvenlik kameralarına yansıdı.
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Esenyurt’ta bulunan bir ortaokulda 5'inci sınıf öğrencisi, 3'üncü kattaki sınıfın penceresinden aşağıya düştü. Öğrencinin ağır yaralandığı olay, güvenlik kameralarına yansıdı.