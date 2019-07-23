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İstanbul'da taksici dehşeti! Yolcuya bıçakla saldırdı...

İstanbul Fatih’te bir taksici geçen Cumartesi günü tartıştığı yolcusuna bıçak çekerek saldırdı. Araya girenlerin ayırdığı bıçaklı kavga cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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